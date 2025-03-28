Marko Simonovic: Onların iyi olduğu alanlara göre hazırlandık

DHA

EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, bugün İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya konuk olacak.

Gran Canaria Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’da başlayacak.

Mücadele öncesinde Bahçeşehir Koleji’nin başarılı oyuncularından Marko Simonovic, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN İYİ OLDUĞU ALANLARA GÖRE HAZIRLANDIK"

Simonovic, rakip takım ile ilgili yaptığı analizlerde, şu ifadeleri kullandı:

Normal sezonda onlara karşı oynadığımız ilk maçı deplasmanda kaybetmiştik. Sonrasında bundan dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Evimizde oynadığımız iki maçı kazandık. Bununla birlikte onlar aslında klasik bir İspanyol takımı! Çok koşan, çok şut atan ve bu konuda skor bulmayı amaçlayan bir takım. Özellikle kısa devrilmelere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onların iyi olduğu alanlara göre hazırlandık. Bunu en güzel şekilde göstermek istiyoruz.

"ŞAMPİYONLUĞU DEĞİL ÖNÜMÜZDEKİ MAÇI DÜŞÜNEREK HAREKET ETMEK İSTİYORUZ"

Finale yükselme konusunda yüksek motivasyonla çalışmalarına devam eden Bahçeşehir Koleji’nin başarılı oyuncusu EuroCup hakkında şunları dedi: