Matt Farrell ile Galatasaraylı yöneticiler arasında yaşananlar

Büyükçekmeceli basketbolcu Matt Farrell'in, vücudundaki silah dövmesini Galatasaraylılar gösterdiği, bu yüzden de Abdurrahim Albayrak ile Mustafa Cengiz'in tribünde çıldırdığı öğrenildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçının yankıları sürüyor...

Mücadelenin sonlarına doğru yaşanan gerginlik maça damgasını vurmuş, Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak, Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareket yaptığını söyleyerek hakeme şikayette bulunmuştu.

Ortalığın sakinleşmesinin ardından tekrar başlayan maç, Büyükçekmece'nin 105-101'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Tartışmanın üstünden günler geçerken, Farrell'in sarı-kırmızılı yöneticilere nasıl bir hareket yaptığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre olay şöyle gerçekleşti:

BELİNDEKİ SİLAH DÖVMESİNİ GÖSTERDİ

Düşme hattındaki Galatasaray için büyük önem taşıyan maçta, sarı kırmızılı takıma destek vermek için gelen kulüp üyeleri protokol tribününün sol tarafına alındı. Maçı 24 sayıyla tamamlayan Büyükçekmeceli Matt Farrel, attığı bir basket sonrası Galatasaraylılara dönerek el hareketi yaptı. Daha sonra bir basket daha atan Farrrel, aynı yere dönüp dil çıkardı. Mustafa Cengiz ve yöneticiler iki olayı da masa hakemlerine bildirdi, ancak sonuç alamadı.

3. periyodun bitiminde Farrell bu kez formasını kaldırıp, belinde yer alan tabanca dövmesini Galatasaraylılara gösterince, başkan Cengiz ve Albayrak adeta çıldırdı.

Federasyonun konuyla ilgili bir karar alıp almayacağı tartışılırken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, Farrell adına sarı kırmızılılardan özür dilediği belirtildi.