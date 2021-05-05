Mehmet Kasapoğlu: İnanıyorum ki 2'nci şampiyonluk Anadolu Efes ile gelecek

Muharrem Kasapoğlu, Turkish Airlines Euroleague Play-off serisi 5'inci maçında Real Madrid'i 88-83 mağlup ederek adını Final-Four'a yazdıran Anadolu Efes'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes - Real Madrid maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU EFES İLE ALACAĞIZ"

Anadolu Efes'in Euroleague'de şampiyon olan 2'nci Türk takımı olacağına inandığını vurgulayan Kasapoğlu, "Her branşta gelen başarılar bizleri çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Sporcularımızla, takımlarımızla gurur duyuyoruz. Bizi bu gururu yaşatan takımlarımızı, sporcularımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Euroleague, üst düzey bir organizasyon. Takımlarımızın bu anlamdaki bşaarısı çok mühim. Çünkü hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes, bu süreci başarıyla götürdü. Bugün Anadolu Efes, Final-Four'a adını yazdırdı. Geçtiğimiz yıllarda da 3 tane 2'nciliğimiz var, 1 tane şampiyonluğumuz var. İnanıyorum ki, 2'nci şampiyonluğumuz da Anadolu Efes ile alacağız. Basketbol önem verdiğimiz bir branş. Cumhuriyet tarihinin en önemli seferberliğini başlattık, 10 bin pota noktasında. Şehirlerimizde, mahallelerimizde, köylerimizde bir seferberlik başlattık. Yıldızlarımızı kazandırmak adına gayretlerimiz var. Gençlerimizin teveccühü var. Bu ülkenin gençlerini, yarınlarına kazandırmak adına tüm branşlarda olduğu gibi basketbolda da yürüyüşümüz, heyecanımız devam edecek. Basketbolda da takımlarımız, sporcularımız bizleri gururlandırmaya devam edecek. Ergin hocamızı ve Anadolu Efes'i can-ı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Diğer yandan maçın ardından soyunma odasına iren Kasapoğlu, oyuncularla beraber çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.



