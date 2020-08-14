Melih Mahmutoğlu: Hedefimiz şampiyonluklar kazanmak

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, takımın yeni koçu Kokoskov ile çalıştıkları için şanslı olduklarını ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Tesisin, İstanbul'a yakın olmasının önemli bir avantaj olduğuna değinen Mahmutoğlu, senelerdir bu kamplar için yurt dışına gidildiğini, kendilerine böyle bir imkan verildiği için çok şanslı olduklarını bildirdi.

"KEYİFLİ BİR ORTAMIMIZ VAR"

Mahmutoğlu, yeni sezon hazırlıklarını, böyle bir tesiste yapmanın önemli olduğunu ve en son maçı 15 Mart’ta yaptıklarını aktararak, "Şu an önümüzde sezona hazırlanacak vaktimiz de var. Yeni hocamız ve yeni oyuncularımız var. Heyecanlıyız. Şu an gayet güzel. Çok keyifli bir ortamımız var." dedi.

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Igor Kokoskov'un oyun anlayışı hakkında görüşlerini aktaran Mahmutoğlu, şunları söyledi:

"KOKOSKOV İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ŞANSLIYIZ"

"Obradovic ile arasında tabii ki farklılıklar var. Bu da gayet doğal. Hocamız da bunun bilincinde. Bizim hangi taktiklerle oynadığımızı zaten biliyor ama onun basketbol görüşü, oynatışı daha farklı olabilir. Bu da doğaldır. Biz de onunla beraber güzel bir hava yakaladık. Gerçekten çok sıcakkanlı.

Basketbolu ve çalışmayı çok seven bir hoca. Kendisini de kanıtlamış. NBA'de çalışmış, Slovenya milli takımıyla da şampiyonluk yaşamış kariyerli bir hoca. Kokoskov ile çalıştığımız için şanslıyız. Bu sene de yeni bir oluşumla hedeflerimiz her zamanki gibi yine şampiyonluklar kazanmak."