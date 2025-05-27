Haber Merkezi
Basketbolda Avrupa şampiyonu olan sarı-lacivertliler, bu tarihi başarısını taraftarlarıyla coşkuyla paylaştı. Takım, Ülker Sports Arena’da basın mensuplarıyla bir araya gelirken, ardından üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi boyunca taraftarlarla buluştu.
"ŞAMPİYONLUK BÖYLE KUTLANIR.. İZLEYİN"
O anlarda Melih Mahmutoğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşım, sarı-lacivert kalple süslenerek büyük beğeni topladı ve pek çok yorum aldı.
Mahmutoğlu, “Şampiyonluk Böyle Kutlanır… İzleyin.” ifadelerini kullandı.
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