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Haber Merkezi

Basketbolda Avrupa şampiyonu olan sarı-lacivertliler, bu tarihi başarısını taraftarlarıyla coşkuyla paylaştı. Takım, Ülker Sports Arena’da basın mensuplarıyla bir araya gelirken, ardından üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi boyunca taraftarlarla buluştu.

"ŞAMPİYONLUK BÖYLE KUTLANIR.. İZLEYİN"

O anlarda Melih Mahmutoğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşım, sarı-lacivert kalple süslenerek büyük beğeni topladı ve pek çok yorum aldı.

Mahmutoğlu, “Şampiyonluk Böyle Kutlanır… İzleyin.” ifadelerini kullandı.