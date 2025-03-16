Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'ı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 78-67'lik skorla ev sahibi takım Melikgazi Kayseri Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 10, Dangerfield 8, Doğa Adıcan, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin, Şuğranur Hatici Sönmez 19, Powers 19, Fall 13
Beşiktaş: Laciz 2, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge Özışık 2, Elif Bayram 3, Zeynep Can, Fagbenle 16, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu
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