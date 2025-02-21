Melikgazi Kayseri Basketbol, Christelle Diallo ile vedalaştı

İHA
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, Fransız oyuncusu Christelle Diallo ile yolları ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitesinden Diallo ile ilgili olarak, 'Thanks Diallo' başlığı ile yapılan paylaşımda; "Takımımıza bugüne kadar ki katkılarından dolayı teşekkür ederiz" cümlesi kuruldu.
DIALLO'NUN PERFORMANSI
32 yaşındaki Pivot oyuncu, Melikgazi Kayseri basketbol forması altında 189 sayı üretirken 52 ribaund aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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