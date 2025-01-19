Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Tarsus Spor'a 19 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Tarsus Spor ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-58'lik skorla konuk takım Melikgazi Kayseri Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Tarsus Spor: Heal 19, Büşra Akgün 4, Banu Şimşek 9, Alleyne 20, Ceylin Beyaz Altunpa, Ecem Erk 2, Nisa Yalçın 3, Nuran Tutsak 1, Havva Güngör Peker
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 12, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Powers 22, Diallo 10, Fall 18, Dilara Tongar 6, Meltem Avcı 2, Kübra Erat 1, Doğa Adıcan 3, Gonca Karataş, Özge Bilgin 1, Candan Eylül Dikmen
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