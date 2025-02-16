Melikgazi Kayseri Basketbol'den Bodrum Basketbol'a 50 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bodrum Basketbol karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 93-43'lük skorla ev sahibi takım Melikgazi Kayseri Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 3, Dangerfeld 25, Doğa Adıcan 7, Aslıhan Kaçar 1, Gonca Karataş 4, Candan Eylül Dikmen 11, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin 1, Şuğranur Hatice Sönmez 16, Powers 10, Fall 8
Bodrum Basketbol: Selin Tekin 16, Sıla Tunçdemir 2, Azra Erçelik, İdal Yavuz 7, Elif Bati 2, Gizem Tüzün 12, Eslem Güler 4, Belçim Naz Şahinkanat
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