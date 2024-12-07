Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u devirdi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-85'lik skorla Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz 11, Vanwijn 8, Bleijenbergh 14, Lomazs 18, Moody 15, Said Yosmaoğlu, Arca Tülüoğlu 7, Tyler Cook 20, McLemore 2, İsmail Karabilen
Aliağa Petkimspor: Van Beck 11, Williams 9, Tyree 13, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 6, Dotson 7, Russell 11, Troy Selim Şav 16, Karahan Efeoğlu, Echenique 8
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