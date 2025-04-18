Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 100-97'lik skorla konuk takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.

Bu sonuçla Denizli temsilcisi, 9. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı takım ise 7. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 9, Thompson 5, Nwora 24, Ercan Osmani 4, Oturu 16, Smits 11, Dozier 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Erkan Yılmaz 4, Willis 15

Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 21, Bleijenbergh 12, Egehan Arna 8, Moody 23, Nnaji 15, Newman, Egemen Güven 13, McLemore 5, Metin Türen 3