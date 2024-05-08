Merkezefendi Belediyesi Basket, başantrenör Zafer Aktaş ile yola devam etti Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, başantrenörü Zafer Aktaş'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattığını duyurdu.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre imza törenine, Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, asbaşkanlar Gökhan Gökşin ve Veli Tefenlili ile Zafer Aktaş katıldı.

"Başarıların süreklilik kazanması için hedeflerimiz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deveciler, Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Aktaş'tan memnun olduklarını vurgulayan Deveciler, şu ifadeleri kullandı:

Takımımızın inşası ve başarıların süreklilik kazanması için hedeflerimiz var. Bu noktada hamlelerimiz olacak. Zafer Aktaş Hocamızla bunları hayata geçireceğiz. Umarım uzun yıllar çok daha başarılı ve heyecanlı, keyifli zamanlar geçireceğiz.

Hedef Avrupa kupalarına katılım

Zafer Aktaş ise Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir takım oluşturmak istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Veli Deveciler ile Zafer Aktaş, sözleşmeye imza attı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)