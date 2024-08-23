Merkezefendi Belediyesi Basket, Ben McLemore'u transfer etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi'nin Fransa'nın Cholet takımından transfer ettiği skorer guard Craig Randall, fiziksel testi geçemedi.
Randall'ın kalçasında kemik ödemi tespit edilince Denizli ekibi, oyuncu bakmaya başladı.
MCLEMORE TRANSFER EDİLDİ
Arayışlarından kısa sürede sonuç alan Merkezefendi, 2013 NBA Draftı'nın 7'nci sıra seçimi Ben McLemore’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
NBA'DA BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
NBA kariyerinde sırasıyla Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers formalarını giyen 31 yaşındaki skorer, geçen sezon AEK ile Avrupa basketboluna adım attı.
YUNANİSTAN VE İSPANYA'DA DA FORMA GİYDİ
Sezona AEK formasıyla başlayan McLemore, ardından sezon ortasında takımdan ayrıldı ve İspanya Ligi ekibi Rio Breogan’a transfer oldu.
Breogan formasıyla toplam 18 İspanya Ligi maçına çıkan Ben McLemore, maç başına 12.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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