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Merkezefendi Belediyesi Basket, Ben McLemore'u transfer etti

Merkezefendi Belediyesi Basket, Ben McLemore'u transfer etti Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni transferlerden Craig Randall sağlık testlerini geçemedi. Denizli ekibi bunun üzerine NBA'de draftlarda 7'nci sırada seçilip, 9 sezon NBA'de forma giyen Ben McLemore'u kadrosuna kattı.