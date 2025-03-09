Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece Basketbol deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 89-81'lik skorla konuk takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 5, Franke 25, Starks 11, Emircan Koşut 2, Bruinsma 5, Ata Kahraman, Yesukan Onar, Sajus 17, Arda Berk Kaya 2, Love 10, Zagorac 4
Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 9, Egemen Güven 12, Egehan Arna 14, McLemore 6, Moody 21, Arca Tülüoğlu, Cook 6, Bleijenbergh 21, Newman, Metin Türen
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