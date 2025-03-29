Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'ya şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-82'lik skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 10, Bleijenbergh 20, Akif Güven 16, Egehan Arna 7, Moody 10, Arca Tüloğlu, Berke Aygündüz, Newman 7, McLemore 15, Nnaji
Darüşşafaka: Appleby 18, Moore 16, Tinkle 17, Gach 4, Ege Demir 2, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran 6, Muhaymin Mustafa 6, Pecarski, Brajkovic 13
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