Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray galibiyetiyle umutlandı

AA & Ensonhaber

Başantrenör Zafer Aktaş yönetiminde mücadele eden ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Merkezefendi Belediyesi, ilk galibiyetini 5. Hafta Büyükçekmece Basketbol takımı karşısında evinde aldı.

Daha sonra 3 maçta mağlup olan Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci galibiyetini Aliağa Petkimspor, üçüncüsünü 17. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, dördüncü galibiyetini ise dün 98-96'lık skorla Galatasaray maçında elde edebildi.

SON SIRADALAR

Geride kalan 19 maçta sadece 4 galibiyet çıkabilen ve bunları da sahasında alan Denizli ekibi, ligde 23 puanla son sırada yer alıyor.

"BÜYÜK ÇEKİŞME VE HEYECAN YAŞANDI"

Transferlerle kadrosunu güçlendiren ve son 3 maçından ikisini kazanan Merkezefendi Belediyesi Basket takımının başantrenörü Zafe Aktaş, AA muhabirine, Galatasaray karşılaşmasında sahada büyük çekişme ve heyecan yaşandığını söyledi.

Zorlu mücadeleden galip ayrılarak önemli bir zafer kazandıklarını ifade eden Aktaş, bu sonucun takım için çok büyük moral kaynağı olduğunu belirtti.

"GALİBİYETİN SEZONU DEĞİŞTİREN BİR ZAFER OLMASINI DİLİYORUM"

Aktaş, oynayacakları final niteliğindeki 11 maça çok iyi hazırlanmak zorunda olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: