Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray'ı yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 98-96'lık skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 17, Vanwijn 1, Newman 13, Egehan Arna 17, Moody 20, Arca Tüloğlu, Bleijenbergh 20, Akif Güven 2, McLemore 8, Metin Türen
Galatasaray: Young 8, Cummings 19, Samet Geyik 4, Palmer 28, Göksenin Köksal 4, Wallace 4, Blumbergs 12, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 7
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