Merkezefendi Belediyesi Basket ilk deplasman galibiyetini aldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, ligde oynanan 9. hafta maçları sonunda ilk deplasman galibiyetini 81-73'lük skorla Aliağa Petkimspor karşısında elde etti.

Başantrenör Zafer Aktaş yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşmanın özellikle üçüncü çeyreğinde oyunun kontrolünü aldıklarını ve rakibin iç sahadaki dirençli oyununa rağmen planlarına sadık kalarak önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

"DEPLASMAN GALİBİYETLERİNİN GELMESİ ŞARTTI"

Aktaş, Aliağa Petkimspor deplasmanının her takım için çok zor olduğunu belirterek, "Bu sahada kazanmak gerçekten önemliydi. Sezon içerisinde istikrarlı bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. Bu sezon amacımız orta sıralarda kalmak ve alttan tamamen uzaklaşmak. Düşmemeye oynayan bir ekip kimliğinden sıyrılıp daha yukarıları hedefleyen bir takım yaratmak istiyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bunu başarmamız için deplasman galibiyetlerinin gelmesi şarttı ve bu adımı attık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Aktaş, milli maç arasından sonra aynı ciddiyetle çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

10. SIRADA YER ALIYORLAR

Merkezefendi Belediyesi Basket, 4 galibiyet, 5 yenilgi ile, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 10. sırada yer alıyor.