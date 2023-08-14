Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu Marko Pecarski ile güçlendirdi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket Marko Pecarski'yi transfer etti.

DHA Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, Karadağ'ın Mornar Bar takımından forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan Sırbistanlı Marko Pecarski'yi renklerine bağladı. Sırbistan U18 Milli Takımı'yla daha önce iki kez U18 Avrupa Şampiyonası'nda zafer yaşayan 23 yaşındaki basketbolcu Mega Leks, Bayern Munich B, Partizan, FMP ve Borac Cacak formalarını da giydi. Pecarski, geçen sezon Mornar Bar ile Adriyatik Ligi'nde 31.2 dakika, 13.5 sayı, 8.6 ribaund, 1.1 asist ortalamaları tutturdu. "Sahalara damgasını vurmaya hazır" Merkezefendi Belediyesi Basket transferi şu şekilde duyurdu: Sırbistan Milli Takımı'nda gösterdiği üstün performansıyla turnuvanın MVP ödülünü kazanan ve geçen sezon ABA Ligi'nde muhteşem istatistiklere imza atan Marko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi formasıyla sahalara damgasını vurmaya hazır!