Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Basket'i yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-78'lik skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 18, Bleijenbergh 6, Egehan Arna 22, Moody 14, Nnaji 7, Newman, Egemen Güven 4, McLemore 17, Metin Türen 4
Manisa Basket: Chiozza 3, Acuil 16, Leon Apaydın, Thomas 7, White 21, Buğra Çal 4, Besson 4, Yunus Emre Sonsırma 23
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