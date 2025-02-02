Merkezefendi Belediyesi Basket'ten Karşıyaka'ya 24 sayılık fark!
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-71'lik skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.

SKOR DAĞILIMI

Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 10, Bleijenbergh 7, McLemore 26, Moody 19, Metin Türen, Arca Tüloğlu 6, Vanwijn 4, Akif Egemen Güven 2, Berke Aygündüz, Egehan Arna 21,

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 8, Hakan Sayılı 9, Thomas Akyazılı 18, Mehmet Efe Demirel, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 11, Yalın Yıldız, Mert Celep, Muhsin Yaşar 25

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Emre Çalışkan
Editor