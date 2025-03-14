Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

"ANADOLU EFES MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen yardımcı antrenör Ali Ruhi Balkanlı, şu an ligde bulundukları konumu korumak istediklerini belirtti.

Anadolu Efes maçına iyi şekilde hazırlandıklarını bildiren Balkanlı, şu ifadeleri kullandı:

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK"

Oyuncularından Tevfik Akdamar da takım olarak Anadolu Efes maçına odaklandıklarını belirtti.

Bu hafta iyi takıma karşı mücadele vereceklerini kaydeden Tevfik, şu değerlendirmede bulundu:

Bu maçın reaksiyon maçı olmasını istiyoruz ve dersimize çok iyi çalışıyoruz. Sezon sonunda play-off'a direkt kalma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda da bizim için çok önemli bir maç olacak.