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AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 26 yaşındaki Avustralyalı pivot Will Scott Magnay'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bu sezon Avustralya Ulusal Basketbol Ligi takımlarından Tasmania JackJumpers'ta forma giyen Magnay ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

"BAŞARILARIMIZI HEP BİRLİKTE KUTLAMAYI TEMENNİ EDERİZ"

Açıklamada, şöyle denildi: