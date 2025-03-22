Mersin Spor, Galatasaray'ı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan, 89-73'lük skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Mersin Spor: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Cruz 19, Canberk Kuş 3, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Magnay 3
Galatasaray: Young 2, Wallace 2, Palmer 13, Delgado 1, Göksenin Köksal 11, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4
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