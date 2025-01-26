Mersin Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i uzatmada yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 95-95 eşitlikle geçildi. Maçın uzatma bölümünde kazanan 111-108'lik skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Mersin Spor: Olaseni 17, Cobbs 12, Pineiro 24, Emre Tanışan 4, Cruz 14, Efianayi 20, Kartal Özmızrak 5, Kairys 9, Canberk Kuş 6, Tevfik Akdamar
Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 28, Newman 25, Egemen Güven 8, McLemore 6, Moody 4, Arca Tülüoğlu, Cook 11, Berke Aygündüz 2, Vanwijn 13, Egehan Arna 11
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