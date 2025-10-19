Mersin Spor, TOFAŞ karşısında kazandı

- Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında TOFAŞ'ı 84-80 mağlup etti.
- Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip galip geldi.
- Mersin Spor'dan Cowan 21 sayı ile en skorer oyuncu oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Mersin Spor ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-80'lik skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu
Mersin Spor: Olaseni 9, Cobbs 18, March 1, Leon Harun Apaydın 2, White 7, Kartal Özmızrak 6, Cowan 21, Cruz 4, Efe Ege Tırpancı 4, Bentil 12
TOFAŞ: Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Lewis 8, Blazevic 12, Thomasson 2, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Tolga Geçim 7, Kidd, Besson 13
1. Periyot: 20-21
Devre: 42-37
3. Periyot: 61-59