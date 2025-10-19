Abone ol: Google News

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Mersin Spor, sahasında TOFAŞ'ı 84-80 yendi.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 20:47
Mersin Spor, TOFAŞ karşısında kazandı
  • Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında TOFAŞ'ı 84-80 mağlup etti.
  • Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip galip geldi.
  • Mersin Spor'dan Cowan 21 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Mersin Spor ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-80'lik skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor: Olaseni 9, Cobbs 18, March 1, Leon Harun Apaydın 2, White 7, Kartal Özmızrak 6, Cowan 21, Cruz 4, Efe Ege Tırpancı 4, Bentil 12

TOFAŞ: Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Lewis 8, Blazevic 12, Thomasson 2, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Tolga Geçim 7, Kidd, Besson 13

1. Periyot: 20-21

Devre: 42-37

3. Periyot: 61-59

