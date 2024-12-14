Mersin Spor'dan Türk Telekom'a 22 sayı fark!
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-73'lük skorla ev sahibi takımı Mersin Spor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Mersin Spor: Olaseni 14, Cobbs 23, Cruz 21, Kairys 4, Canberk Kuş 9, Pineiro 16, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3

Türk Telekom: İsmet Akpınar 16, Alexander 7, Brown 9, Bess 5, Smith 8, Berkan Durmaz 4, Angola 11, Mahir Ağva 6, Hanlan 3, Makoundou 4

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Emre Çalışkan
Editor