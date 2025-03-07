Mersinspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Mersinspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda basketbolcular taktik çalıştı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYET ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Can Sevim, kendi sahalarında iyi oynayan takım olduklarını kaydetti.

Beşiktaş maçına iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Sevim, şu ifadeleri kullandı:

Sahaya planladığımız ve organize olduğumuz şekilde yerleşebilirsek Beşiktaş'a karşı galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle hücumda çok dikkatli olmamız ve top kaybı yapmamamız gerekiyor. Bunun üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.