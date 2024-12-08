Mersinspor, Büyükçekmece Basketbol'u yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 97-96'lık skorla konuk takım Mersinspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 17, Emircan Koşut 7, Love 8, Zagorac 7, Erdi Gülaslan 10, Starks 22, Yesukan Onar 8, Sajus 10, Arda Berk Yaya
Mersinspor: Olaseni 22, Cobbs 28, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 10, Kartal Özmızrak 3, Simmons 6, Deniz Kılıçlı, Kairys 10, Canberk Kuş 10, Emre Tanışan 2
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