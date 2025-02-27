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AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne 10 yıl aradan sonra çıkan ve bu sezon gösterdiği başarıyla Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'ne kalan Mersin ekibi, yarı finalde Beşiktaş'a 83-63 yenilerek kupaya veda etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne verilen milli aranın ardından Mersin'de hazırlıklarına başlayan Mersin ekibi, sezon başında belirlediği play-off hedefine odaklandı.

LİGDE 6. SIRADALAR

Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Mersinspor, ligde 6. sırada bulunuyor.

Ligin kalan maçlarında başarı göstererek play-off potasında kalmak isteyen Mersinspor, lig hazırlıklarını Mersin'de sürdürüyor.

Mersin ekibi, ligin 19. haftasında 1 Mart Cumartesi günü deplasmanda 23 puanlı Manisa Basket ile karşılaşacak.

"KUPAYA KALMAK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZDİ"

Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, Mersin'i Türkiye Kupası'nda iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Kupa mücadelesinin kulüp için önemli olduğuna değinen Sevim, şunları dedi:

Kupaya kalmak öncelikli hedefimizdi. Sonra Dörtlü Final'e kalmaktı. Onları başardık. Çok önemli bir başarıydı. Orada olduğumuz için mutluyuz.

"KALAN 12 MAÇ FİNAL HAVASINDA GEÇECEK"

Can Sevim, şu anda lige odaklandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

Ligi olabildiğince üst noktada bitirip play-off'ta yer almayı hedefliyoruz. Kalan 12 maç final havasında geçecek. Çünkü ligin sonu yaklaştıkça özellikle her takım kendi hedefine yaklaşmak için daha agresif ve saldırgan olmaya başlıyor. Düşme korkusu yaşayan, play-off'a girmek isteyen takımlar olacak. Diğer taraftan play-off'ta üst sıraları almak isteyen takımlarla karşılaşacağız. Onlar da daha iyi pozisyon almak için tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Buna hazır olmamız lazım.

Sevim, her maçı tek tek değerlendireceklerini ve kazanmak için sahada olacaklarını vurguladı.

"İLK 6'DA KALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Oyunculardan Tevfik Akdamar da Mersin'i Türkiye Kupası'nda temsil ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Lige en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Tevfik, şu ifadeleri kullandı:

Play-in oynamadan direkt play-off oynamak istiyoruz. Bunun için ilk 6'daki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Evimizde kaybetmiyoruz. Deplasmanlardan alacağımız galibiyetlerle ilk 6'da kalacağımızı düşünüyorum.

"PLAY-OFF KONUSUNDA POZİTİFİZ"

Emre Tanışan da kalan maçların çok önemli olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu: