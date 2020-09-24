Miami Heat, Boston Celtics'i 112-109 yendi

NBA Play off'ları Doğu Konferansı finalinde Miami Heat, Boston Celtics'i 112-109 yenip seride 3-1 öne geçti. Tyler Herro, attığı 37 sayıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı.

NBA'de dün gece Miami Heat ile Boston Celtics takımları karşı karşıya geldi.

Final için bir galibiyete ihtiyacı olan Miami'yi taşıyan isim 17’si 4. çeyrekte olmak üzere kaydettiği 37 sayıyla Tyler Herro oldu. Tyler Herro, 1980'de Magic Johnson'dan sonra (42) en çok sayı kaydeden 20 yaşındaki basketbolcu unvanını elde etti.

Miami'nin galibiyetinde başrol oynayan Herro, 21 ikilik atışın 14'ünde isabet sağlarken; 10 üçlüğün de yarısında potayı buldu.

"BENİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

Miami'den Goran Dragic, Herro'nun performansını değerlendirdi ve "Beni şaşkına çevirdi. Bu çocuk inanılmaz. Önemli anlarda sorumluluk almaktan korkmuyor. İlk kez böyle bir maç çıkarmadı. Sezon boyunca onun bu basketleri atacağını biliyorduk. İnanılmaz bir yetenek olduğunu görebilirsiniz." diye konuştu.

Heat'in yıldızı son dakikada Herro'yu görünce, Boston karşısında 107-98 öne geçtiler. Ancak Boston, bitime 9.2 saniye kala skoru 109-107 yaptı. Buna karşın Heat karşılaşmadan 112-109 galip ayrıldı.

Seride 3-1 öne geçen Miami'de, bench'ten gelip en çok sayı kaydeden Tyler Herro'nun ardından Goran Dragic 22, Bam Adebayo ise 20'şer sayıyla galibiyete katkı yaptılar.

Boston Celtics'te Jayson Tatum'un 28, Jaylen Brown'un 21 ve Kemba Walker'ın 20 sayılık performansları ise yenilgiyi önleyemedi.