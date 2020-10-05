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    Miami Heat, NBA finalinde seriyi 2-1 yaptı

    Miami Heat, Jimmy Butler'ın müthiş performansı sayesinde Los Angeles Lakers'ı 115-104 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 09:34
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    Miami Heat, NBA finalinde seriyi 2-1 yaptı

    NBA Final serisinde Miami Heat ile LA Lakers 3. kez karşı karşıya geldi.

    SERİDE DURUM 2-1 OLDU

    Karşılaşmayı Miami Heat, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ın efsanevi performansıyla 115-104 mağlup ederek durumu 2-1'e getirdi ve finallerdeki ilk galibiyetini aldı.

    Miami Heat, NBA finalinde seriyi 2-1 yaptı #1

    40 SAYI 11 RİBAUND

    Karşılaşmada Jimmy Butler, Adeyao ve Dragic'in yokluğunda takımını adeta sırtlarken 45 dakika sahada kaldığı süre boyunca ürettiği 40 sayı, 11 ribaund ve 13 asistle geceye damgasını vuran isim olmayı başardı.

    Miami'de Tyler Herro ve Klly Olnyk 17'şer sayı üreterek takımlarına önemli katkı verdi. Lakers cephesinde ise Butler'ı durdurmamanın sonucu yaşanırken süper yıldız LeBron James'in 25 sayı 10 ribaund 8 asistlik performansı yeterli olmadı.

    Anthony DAvid 15 sayıda kalırken Markieff Morris ile birlikte Kyle Kuzma 19'ar sayı atmasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı. Final serisinde iki takımı karşı karşıya getirecek 4. maç 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

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