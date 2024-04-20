Miami Heat ve New Orleans Pelicans Play-Off'a yükseldi

AA
NBA'de Play-In etabı 2 maçla tamamlandı.
Doğu Konferansı'nda Chicago Bulls'u 112-91 mağlup eden Miami Heat, Play-Off'ta lider Boston Celtics ile eşleşti.
Heat'te Tyler Herro 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jaime Jaquez Jr. 21 sayı ve 6 asistlik katkı sağladı.
Pelicans, lider Thunder'la eşleşti
Batı Konferansı'nda ise Sacramento Kings'i 105-98 yenen New Orleans Pelicans, Play-Off'ta lider Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu.
Pelicans'ta Brandon Ingram 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Jonas Valanciunas 19, Trey Murphy 16 sayıyla mücadele etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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