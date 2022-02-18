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    Miami iki uzatmada kazandı

    Doğu Konferansı lideri Miami Heat, normal süresi 87-87 sona eren maçta Charlotte Hornets'i iki uzatma sonucunda 111-107 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 17:15
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    Miami iki uzatmada kazandı

    Kyle Lowry'nin 25 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Heat'te, Bam Adebayo 15 sayı, 13 ribaunt, Jimmy Butler, 15 sayı, 10 ribaunt, P.J. Tucker 15 sayı, 10 ribauntla double double yaptı.

    Heat'te 14 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 10 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.

    DUNCAN REKOR KIRDI

    Hornets'ta Miles Bridges'in 29 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. LaMelo Ball, 14 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle triple double yaptı.

    Ayrıca, Miami adına maçı 21 sayı ile bitiren ve 6 üçlük isabeti bulan Duncan Robinson, kariyerinde 700 üçlüğü geçmeyi başardı. Robinson, oynanan maç sayısı göz önüne alındığında 700 üçlük isabetini en hızlı geçen oyuncu olmayı başardı.


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