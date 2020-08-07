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Michael Ojo hayatını kaybetti
Kızılyıldız basketbolcusu Michael Ojo, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti...
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 15:40
Sırbistan basınının haberine göre Kızılyıldız’ın 27 yaşındaki pivotu Michael Ojo, yaptığı bireysel antrenman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
KALP SORUNU YAŞAMIYORDU
Bununla birlikte Nijeryalı ismin daha önce bir kalp sorunu yaşamadığı konuşuluyor.
Edinilen bilgiye göre hemen hastaneye kaldırılan Ojo, hastaneye ulaştığı sırada hayat belirtisi göstermiyordu.
2017 yılında Sırbistan’a gittikten sonra 2018’den bu yana Kızılyıldız forması giyen Ojo, 2012-2017 yılları arasında Florida State University’de oynamıştı.