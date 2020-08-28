Michael Ojo'nun cenazesi Sırbistan'da mahsur kaldı

Ağustos ayı başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Michael Ojo'nun kız arkadaşı başlattığı bağış kampanyasıyla Ojo'nun mahsur kalan cenazesini Nijerya'ya götürmeyi amaçlıyor.

Kızılyıldız ile sözleşmesi sona erdikten sonra Partizan takımının kendisine sağladığı tesislerde bireysel idmanlarını sürdüren Nijeryalı basketbolcu Michael Ojo geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti.

CENAZESİ SIRBİSTAN'DA MAHSUR KALDI

Deneyimli basketbolcunun vefatının ardından ise trajik gerçek ortaya çıktı. Ojo'nun sevgilisi Denise Spratley internet aracılığıyla bir bağış kampanyası düzenleyerek Ojo'nun cenazesinin Sırbistan'dan memleketi Nijerya'ya gönderilmesi için yardım istedi.

Tüm cenaze masrafları için 50 bin dolar gerektiğini ifade eden Spratley, dünyanın birçok yerinden olayı duyan yardımseverler aracılığıyla şu ana kadar 20 bin dolar yardım toplayabildi. Ojo'nun morgta mahsur kalan cenazesinin memleketine ulaşması için hala 30 bin dolar gerekiyor.

KIZILYILDIZ'A TEPKİ

Sosyal medya üzerinden olayı duyan basketbolseverler ise Ojo'nun son takımı olan Kızılyıldız'a tepki gösterdi. Basketbolcunun yakın akrabalarının iddiasına göre Kızılyıldız Ojo'ya ocak ayından öldüğü güne kadar ödeme yapmamıştı.

Ailesinin tüm iddialarına rağmen 'Ojo'nun kulüpten alacağı olmadığını' öne süren Sırp basketbol takımına dünyanın birçok yerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Twitter'da kullanıcılar Kızılyıldız'ın tutumuna 'utanç verici' ifadelerini kullanıyor.

DENNIS GATES DE DUYURDU

Öte yandan Cleveland State Vikings Başantrenörü Dennis Gates de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ojo'nun cenazesinin mahsur kaldığını ve Nijerya'ya gidebilmesi için 50 bin dolara ihtiyaç duyulduğunu takipçileriyle paylaştı.