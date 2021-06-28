Euro
10.4362
-0.29%
Dolar
8.7351
-0.33%
Altın
499.65
-0.48%
Borsa
1.39
-0.16%
Bitcoin
301.068
5.08%
EXEN Coin
30.50
6.56%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Middleton, Bucks’ı seride öne geçirdi

    NBA’de Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 113-102 mağlup etti ve seride durumu 2-1’e getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Middleton, Bucks’ı seride öne geçirdi

    Dünya basketbolunun zirvesi Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) final heyecanı hız kesmiyor. Doğu Konferansı final serisinin 3. maçı dün gece oynandı.

    MİDDLETON SON ÇEYREKTE 20 SAYI ATTI

    Atlanta Hawks, State Farm Arena’da Bucks’ı ağırladı. Son dakikalara kadar farkın hiç açılmadığı mücadelede kazanan taraf, Milwaukee Bucks oldu.

    Middleton, Bucks’ı seride öne geçirdi #1

    Bucks’ta Khris Middleton, 38 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle gecenin en skorer ismi oldu. Giannis Antetokounmpo ise 33 sayı ve 11 ribaund ile galibiyette etkin rol oynadı.

    Ev sahibi ekipte ise Trae Young 35 sayı ile oynayıp mağlubiyete engel olamadı. Gallinari 18 sayı, John Collins 13 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

    Middleton, Bucks’ı seride öne geçirdi #2

    (Fotoğraflar nba.com'dan alınmıştır.)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir