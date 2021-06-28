Middleton, Bucks’ı seride öne geçirdi

NBA’de Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 113-102 mağlup etti ve seride durumu 2-1’e getirdi.

Dünya basketbolunun zirvesi Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) final heyecanı hız kesmiyor. Doğu Konferansı final serisinin 3. maçı dün gece oynandı.

MİDDLETON SON ÇEYREKTE 20 SAYI ATTI

Atlanta Hawks, State Farm Arena’da Bucks’ı ağırladı. Son dakikalara kadar farkın hiç açılmadığı mücadelede kazanan taraf, Milwaukee Bucks oldu.

Bucks’ta Khris Middleton, 38 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle gecenin en skorer ismi oldu. Giannis Antetokounmpo ise 33 sayı ve 11 ribaund ile galibiyette etkin rol oynadı.

Ev sahibi ekipte ise Trae Young 35 sayı ile oynayıp mağlubiyete engel olamadı. Gallinari 18 sayı, John Collins 13 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

(Fotoğraflar nba.com'dan alınmıştır.)