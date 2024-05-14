Mike James, EuroLeague'de sezonun MVP'si oldu EuroLeague'de sezonun en değerli basketbolcusu ödülünü Monaco'nun yıldız ismi Mike James kazandı.

AA

Fransa ekibi Monaco'nun ABD'li basketbolcusu Mike James, EuroLeague'de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre James, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2023-2024 sezonunun MVP'si oldu.

İlk kez MVP seçildi

Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 33 yaşındaki James, normal sezonda maç başına 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asist üretti.

EuroLeague tarihinin en skorer ismi

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan ve play-off'larda Fenerbahçe'ye elenen Monaco'nun skoreri James, maç başına 19,4 verimlilik puanıyla bu istatistikte ligin en iyi üçüncü ismi oldu.

Sezonun en iyi 5'ine de seçilen James, Kızılyıldız ile yapılan maçta eski Yunan basketbolcu Vassilis Spanoulis'i geçerek EuroLeague tarihinin en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)