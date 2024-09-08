Milli basketbolcu İlkan Karaman, yaşamını yitirdi

Türk basketbolunun acı kaybı...
Eski milli oyuncu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Dalış yapmak için Dalaman'a giden 34 yaşındaki Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında bekliyordu.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü bir sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan İlkan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.
BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.
MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Karaman, 2012 NBA Draft'ında Broklyn Nets tarafından 57. sırada seçilmişti.
Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Beşiktaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Basketbol camiasına başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:
2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.
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