Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks engelini aştı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından Dallas Mavericks'i 132-125 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

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NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansı ve son periyottaki skorer oyunun yardımıyla konuk ettiği Luka Doncicli Dallas Mavericks'i 132-125 mağlup etti.

Bu sezon 9. kez kazanan Bucks'ta Antetokounmpo 40 sayı, 15 ribaunt ve 7 asist, Damian Lillard 27 sayı ve 12 asist, Pat Connaughton 16 sayı ve 5 ribaunt, Bobby Portis 11 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

13. maçında 4. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 35 sayı, 9'ar ribaunt ve asist, Kyrie Irving 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Tim Hardaway 17 sayı, Grant Williams 14 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

Thunder, Warriors engelini uzatmada aştı

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, Oklahoma City Thunder, normal süresi 117-117 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde yaptığı iyi savunmanın yardımıyla deplasmanda Golden State Warriors'ı 130-123 mağlup etti.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Chet Holmgren 36 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist, Jalen Williams 22 sayı ve 6 ribaunt, Joshua Giddey 11 sayı ve 5 ribauntla skora katkı verdi.

Bu sezon 14. maçında 8. kez kaybeden Warriors'ta Andrew Wiggins 31 sayı, Stephen Curry 25 sayı ve 7 ribaunt, Klay Thompson 16 sayı ve 4 asist, Jonathan Kuminga 13 sayı ve 5 ribaunt, Chris Paul 12 sayı ve 11 asistle mücadele etti.

Cedi Osman 13 sayı attı

San Antonio Spurs'un ağırladığı Memphis Grizzlies'a 120-108 yenildiği maçta ev sahibi ekip adına 23 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman, 13 sayı, 5 ribaunt, 1'er asist ve top çalmalık performans sergiledi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-New York Knicks: 108-122

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 120-121

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-120

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 132-125

Chicago Bulls-Miami Heat: 102-97

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 123-130 (uzatmada)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)