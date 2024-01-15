Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle Sacramento Kings'i yıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 5 maçla devam etti.
Doğu Konferansı ekibi Milwaukee Bucks, evinde Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings'i uzatmalara giden karşılaşmada Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle 143-142'lik skorla yendi.
Lillard, galibiyeti getirdi
Milwaukee'ye maçı kazandıran üçlüğü atan Damian Lillard, 29 sayı, 8 asist ve 4 ribaundla müsabakayı tamamladı. Ayrıca Lillard, bu performansıyla kariyerinde 2 bin 500 üçlüğe ulaştı.
Antetokounmpo, triple-double yaptı
Ev sahibinde 27 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Giannis Antetokounmpo ile 23 sayı, 5 asist, 4 ribaund kaydeden Malik Beasley de galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Sacramento'da ise De'Aaron Fox'un 32 sayı, 5 asist, 2 ribaundu, Malik Monk'un da 28 sayı, 7 ribaund, 7 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'de gecenin sonuçları şöyle:
Denver Nuggets: 117 - Indiana Pacers: 109
Miami Heat: 104 - Charlotte Hornets: 87
Milwaukee Bucks: 143 - Sacramento Kings: 142
Minnesota Timberwolves: 109 - LA Clippers: 105
Portland Trail Blazers: 116 - Phoenix Suns: 127Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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