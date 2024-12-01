Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun yıldızlaştığı maçta galip geldi
AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 5 karşılaşmayla devam edildi.

Doğu Konferansı'nın 6. sırasındaki Milwaukee Bucks, konferans sonuncusu Washington Wizards'ı 124-114 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

GIANNIS, MAÇA DAMGA VURDU

Ev sahibi Bucks'ta 42 sayı, 12 ribaunt, 11 asist üreten Giannis Antetokounmpo, kariyerinin ilk 40 sayılık triple-double'ına imza attı.

Damian Lillard da 25 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Peş peşe 14. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Jordan Poole 31 sayı, 7 asist, Malcolm Brogdon ise 29 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

GOLDEN STATE WARRIORS, ÜST ÜSTE 4. MAÇINI KAYBETTİ

Batı Konferansı'ndaki mücadelede Phoenix Suns, sezona hızlı başlangıç yapan Golden State Warriors'ı sahasında 113-105 yendi.

Suns'ı galibiyete 27 sayı, 9 asist üreten Devin Booker, 21 sayı, 10 ribauntla double double yapan Kevin Durant ve 19 sayı, 9 asistle oynayan Tyus Jones taşıdı.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 23 sayı, 7 ribauntluk katkısı, takımının art arda 4. maçını kaybetmesini önleyemedi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 104-107

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 96-111

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 124-114

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 113-105

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 94-106

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor