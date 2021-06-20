Milwaukee Bucks konferans finalinde

NBA’de dün gece Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets’i uzatmalar sonucunda mağlup etti ve adını konferans finaline yazdırdı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) sezon başından beri şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks’a elendi.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO 40 ATTI FİNALİ GETİRDİ

Doğu Konferansı yarı final serisinin 7. ve son maçı nefesleri kesti. Barclays Center’da geçen mücadelede deplasman ekibi Milwaukee galip ayrılmayı başaran takım oldu.

Milwaukee’de Giannis Antetokounmpo, 40 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Chris Middleton 23 sayı ve 10 asistle maçı tamamlarken, Brook Lopez 19 sayı, 8 ribaundla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi ekip Brooklyn’de ise Kevin Durant 48 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle gecenin en skorer ismi oldu. James Harden’ın 22 ve Blake Griffin’in 17 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

(Fotoğraflar nba.com'dan alınmıştır.)

GECENİN SONUCU:

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks: 111 - 115