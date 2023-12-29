Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın iyi oyunuyla kazandı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 118-110 yenerek bu sezonki üstün performansını sürdürdü.

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NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 8 sayı farkla 118-110 yendi ve 30. karşılaşmasında 23. galibiyetine imza attı.

Konferansında lider konumda bulunan Timberwolves'ta Anthony Edwards 44 sayı, 4 asist, 3'er top çalma ve ribaunt, Rudy Gobert 20 sayı ve 11 ribaunt, Jaden McDaniels 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

All-star Luka Doncic'in görev almadığı Mavericks'te Tim Hardaway 32; Jaden Hardy 17 sayı, Derrick Jones 15 sayı ve 9 ribaunt, Dwight Powell 12 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

Pistons, lider Celtics'i zorlamasına rağmen uzatmalarda kaybetti

Doğu Konferansı'nda lider Boston Celtics, normal süresi 108-108 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından uzatmalarda konuk ettiği Detroit Pistons‘ı 128-122 mağlup etti.

Bu sezon 24. kez kazanan Celtics'te Kristaps Porzingis 35 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 31 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 5 top çalma; Derrick White 23 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt; Jrue Holiday 12 sayı ve 9 ribaunt ile mücadele etti.

Mağlubiyet serisi 28 maça çıkan konferans sonuncusu Pistons'ta Cade Cunningham 31 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt; Jaden Ivey 22 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist; Bojan Bogdanovic 17 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist; Jalen Duren 15 sayı ve 14 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Boston Celtics-Detroit Pistons: 128-122 (uzatmada)

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 104-120

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 118-110

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 112-105

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 142-105

Golden State Warriors-Miami Heat: 102-114

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 105-118

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 133-112

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)