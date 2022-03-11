Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 29. hafta maçında Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Monaco ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar bir kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 98-77 kazanmıştı.

Son maçında Baskonia'ya kaybeden Efes, parkeden galibiyetle ayrılıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Anadolu Efes - Monaco basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Monaco - Anadolu Efes maçına dair detaylar...

MONACO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco - Anadolu Efes EuroLeague maçı, 11 Mart 2022 Cuma günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Zenit maçı, BeIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Ligde Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.