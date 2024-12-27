Monaco, Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

AA & Ensonhaber
Fransa ekibi Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
MONACO, FURKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Furkan Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığının vurgulandığı açıklamada, milli oyuncuya profesyonelliği dolayısıyla teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu.
7 YILLIK NBA KARİYERİ SONA ERMİŞTİ
Milli basketbolcu, bu sezon EuroLeague sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.
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