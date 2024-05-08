Monaco'yu deviren Fenerbahçe, Final Four'a kaldı Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeage play-off çeyrek finalinde Monaco'yu deplasmanda uzatmalar sonunda 80-79 yenerek Final Four'a yükseldi. Sarı-lacivertli takımın rakibi ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos oldu.

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ensonhaber.com

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague’de play-off çeyrek final heyecanı yaşandı.

Sasa Obradovic yönetimindeki Fransız ekibi Monaco ile Sarunas Jasikevicius’un çalıştırdığı temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Salle Omnisports Gaston-Medecin’de oynanan kritik müsabakada kazanan uzatmalar sonunda 80-79'luk skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, seride durumu 3-2 yaptı ve adını Final Four’a yazdırdı.

Monaco, ilk çeyreği önde bitirdi

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe, Motley ve Hayes'in basketleriyle öne geçti.

İlk çeyrekte son beş dakikaya temsilcimizin 6-5'lik üstünlüğü ile girildi. Karşılıklı basketlerle geçen son dakikalarda üstünlüğü eline geçiren Monaco ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı.

Soyunma odasına Monaco önde girdi

İkinci çeyrek Monaco'nun sayılarıyla başladı. Temsilcimiz, Tarık ve Sestina'nın peş peşe attığı üçlüklerle farkı 1 sayıya kadar indirdi.

Kalan dakikalarda Guduric, Sestina ve Wilbekin'in kritik basketleriyle oyuna tututan sarı-lacivertliler devre arasına 40-35 geride girdi.

Fenerbahçe, son çeyreğe önde gitti

Üçüncü çeyreğin ilk beş dakikalık bölümünde Monaco'da Motiejunas'ın sayılarına temsilcimiz Motley, Pierre ve Calathes'in sayılarıyla karşılık verdi.

Hayes'in üçlüğüyle uzun bir aranın ardından 48-47'lik skorla üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe ardından Monaco'nun üst üste bulduğu 5 sayıya engel olamadı.

Çeyreğin kalan dakikalarında Tarık'ın muhteşem performansıyla bir kez daha öne geçen Fenerbahçe son çeyreğe 56-55 üstün girdi.

Maç uzatmalara taşındı

Kıran kırana geçen son çeyrekte son dakikaya girilirken Fenerbahçe, Wilbekin'in üçlüğüyle 70-68 öne geçti.

Ardından Okoba durumu 70-70'e getirdi. Temsilcimizin top kaybının ardından ev sahibi takım son şutta isabet bulamadı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Fenerbahçe'nin rakibi Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos

Sarı-lacivertliler Calathes'in bitime 19 saniye kala attığı üçlükle maçı 80-79 kazanarak Final Four biletini aldı.

Fenerbahçe Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos'un rakibi oldu.

Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

5 yıllık hasret bitti

Daha önce Final Four'da 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarında üst üste beş kez sahne alan Fenerbahçe, 2017'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sarı-lacivertliler, Zeljko Obradovic'ten sonra Final Four'a uzak kalmıştı.

Jasikevicius üst üste 4. kez

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlilerin bu başarısında önemli pay sahibi oldu.

Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de üst üste 4. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Son 3 sezonda Barcelona ile birer kez, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı.