- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Morant coştu Grizzlies kazandı
Morant coştu Grizzlies kazandı
NBA'de Memphis Grizzlies sahasında ağırladığı Golden State Warriors'ı 106-101 mağlup ederek Batı Konferansı yarı finaline denge getirdi.
- 04.05.2022 - 11:32
Memphis Grizzlies oyuncusu Dillon Brooks, Golden State Warriors'tan Gary Payton'a yaptığı sportmenlik dışı faul nedeniyle ilk çeyrekte oyundan atıldı. Payton'ın sol dirseğinde kırık meydana geldiği açıklandı.
47 sayıyla rekorunu egale etti
Golden State Grizzlies'in all-star oyun kurucusu Ja Morant, 47 sayıyla kariyer play-off rekorunu egale etmesinin yanı sıra 8 ribaunt aldı, 8 de asist yaptı.
Golden State Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jordan Poole 20 sayı, 5 asist ve Andrew Wiggins 16 sayı, 9 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.