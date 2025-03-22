Edirne'de düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final ikinci karşılaşmasında Emlak Konut, Beşiktaş'ı 91-86 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Emlak Konut, final karşılaşmasında ÇBK Mersin'le şampiyonluk için mücadele edecek.

Emlak Konut takımı oyuncuları finale çıkmanın büyük sevincini yaşadı.

"KULÜP TARİHİNDE İLK DEFA FİNALE KALDIK"

Emlak Konut Başantrenörü Murat Alkaş, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Evet öne geçtik, büyük bölümünü de önde geçirdik. Fakat faul problemleri bizi çok bozdu. Maçın sonunda zorlandık ama müthiş karakter koydu oyuncularım bugün. Gerçekten Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı müthiş oynadılar. Kulüp tarihinde ilk defa finale kaldık. Pazar günü burada final oynayacağız, çok mutluyuz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum, gerçekten bizim için bu çok değerli. Umarım pazar günü de aynı şekilde sahaya çıkarak, güzel mücadele ederiz. Oradan da kazanarak ayrılırız.