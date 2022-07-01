Nando de Colo'nun yeni takımı belli oldu

LDLC Asvel, Nando de Colo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nando de Colo'nun yeni adresi belli oldu.

LDLC Asvel'den yapılan açıklamada, "Nando de Colo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kulübün başkanı Tony Parker transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Nando'yu ekibimize kattığımız için büyük gurur duyuyoruz. Projemize duyduğu güven için kendisine teşekkür etmek istiyorum. LDLC ASVEL'in Avrupa sahnesinde parlaması için çabalamak hepimizin arzusu." dedi.

Fenerbahçe'yle şampiyonluklar yaşadı

CSKA Moskova'dan 2019 yılında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Nando de Colo, sarı-lacivertli takımla Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Nando de Colo, geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 15.5, EuroLeague'de ise 11.9 sayı ortalamaları yakalamıştı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı; "2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando De Colo ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır. Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo’ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz."